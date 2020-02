Povratnik žalil in grozil policistom

V Beli krajini so policisti in kriminalisti obravnavali več kaznivih dejanj in kršitev, ko je 27-letni nasilnež ustrahoval občane in grozil policistom. Osumljenec je na javnem kraju občane ustrahoval s pištolo in posameznikom grozil, da bo z njimi obračunal. Grozil in žalil je tudi policiste in kriminalista.

S PU Novo mesto so sporočili, da so med preiskavo ugotovili, da je 27-letnik razbil tudi vrata gostinskega lokala v Črnomlju, v notranjosti izpraznil vsebino gasilnega aparata in povzročil premoženjsko škodo. Na podlagi zbranih ugotovitev so kriminalisti pridobili odredbo sodišča in pri osumljencu opravili hišno preiskavo, v kateri so našli imitacijo pištole, s katero je grozil.

Kazenskim postopkom se je poskušal osumljenec izogniti z begom na Hrvaško, kjer pa so ga prijeli hrvaški policisti, ker je tudi tam kršil javni red in mir in v gostinskem lokalu ogrožal in ustrahoval goste. Hrvaški varnostni organi so ga po končanem postopku na sodišču predali našim policistom, ki so mu odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

Med preiskavo so policisti in kriminalisti dobili podatke, da je osumljenec ustrahoval in grozil še več osebam, ki pa si zaradi strahu pred njegovim maščevanjem kaznivega dejanja niso upali naznaniti policiji. Policisti zato vse morebitne žrtve oziroma oškodovance pozivajo, da se zglasijo na najbližji policijski postaji ali jih pokličejo. Policisti se bodo takoj odzvali, zbrali potrebna dokazila in o tem seznanili pristojno tožilstvo. Žrtve lahko na ta način pomembno prispevajo k ustreznemu sankcioniranju osumljenca in ohranjanju varnosti v svojem okolju, so sporočili policisti in dodali, da so 27-letnika že večkrat obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj, zaradi katerih je tudi že prestajal zaporno kazen (požigi vozil, pretepi, grožnje, napadi na policiste, poskus požiga policijske postaje itd.).