Povzročil nesrečo, odpeljal, se zaletel v hišo in povozil policista

Policisti PP Trebnje so obravnavali pijanega voznika, ki je povzročil ne ene, ampak dve prometni nesreči, poleg tega pa je poskušal povoziti policista in občana, je sporočila predstavnica novomeške policijske upraveAlenka Drenik.

Prijavo, da je v kraju Puščava voznik mercedesa izgubil oblast nad vozilom, trčil v ogledalo ob cesti, zapeljal na travnik in nato nadaljeval vožnjo, so policisti dobili sinoči okoli 19. ure in na kraj takoj poslali dva policista. Medtem ko sta od občana zbirala obvestila o dogodku, se je povzročitelj nesreče vrnil, zapeljal proti občanu, ki je uspel odskočiti, in trčil v drug avtomobil. Po trčenju je nadaljeval vožnjo, vozilo obrnil in še enkrat zapeljal proti ljudem.

Policista sta poskušala nevarnemu vozniku, ki ni upošteval njunih ukazov, preprečiti nadaljnjo vožnjo in ogrožanje, takrat pa je ponovno speljal in policista lažje poškodoval.

Z uporabo prisilnih sredstev sta moža v modrem nato nevarnega 23-letnega voznika vendarle obvladala in mu odvzela prostost.

Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,54 miligrama alkohola, v njegovem avtomobilu pa so našli tudi vrečko s posušenimi rastlinskimi delci, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo.

Poleg tega so ugotovili, da je voznik, preden se je vrnil na kraj, povzročil še eno prometno nesrečo. V naselju Marof se je zaletel v stanovanjski objekt in v stanovanju razbijal inventar in povzročil škodo. Osumljenca so odpeljali v prostore za pridržanje in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.