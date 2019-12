Povzročil prometno nesrečo in pobegnil, ne da bi nudil pomoč ponesrečencu

Koprski policisti so 27. 10. 2019 na hitri cesti pri Kopru obravnavali prometno nesrečo z udeležbo dveh osebnih avtomobilov, kjer je povzročitelj odpeljal s kraja. Policisti so na kraju prometne nesreče ugotovili, da je oškodovanec, državljan Italije, hudo telesno poškodovan.

Pregledali kamere

S podrobnim pregledom video nadzornih kamer podjetja DARS in lastno dejavnostjo so kilometer od mesta prometne nesreče našli osebni avtomobil, ki je bil udeležen v prometni nesreči.

S preverjanjem lastništva so ugotovili identiteto voznika z območja Divače. Osebni avtomobil so zasegli in na podlagi odredbe sodnika opravili hišno preiskavo vozila in zavarovali sledove. Povzročitelj je ob spoznanju, da so policisti zbrali dokaze o udeležbi v prometni nesreči, nato sam prišel na PP Koper.

Za povzročitelja je PPP Koper podala kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitve ponesrečenca v prometni nesreči brez pomoči.