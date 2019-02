Povzročil prometno nesrečo, nato pa z nožem grozil policistom

V soboto okoli 19.30 so trebanjske policiste obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med krajema Sela pri Šumberku in Replje. Na nepreglednem delu ceste in ob zmanjšani vidljivosti naj bi voznik vozil vzvratno in trčil v avtomobil 47-letne voznice, po nesreči pa je pobegnil s kraja dogodka.

Policisti so pobeglega voznika na podlagi opisa vozila izsledili. Kot so sporočili s PU Novo mesto, je med postopkom 54-letnik z nožem grozil policistom. Policisti so zato uporabili prisilna sredstva, mu odvzeli nož, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki pa ga je odklonil. O kršitvah bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, na tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.