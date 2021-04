Povzročil prometno nesrečo, pobegnil in v Avstriji prijavil tatvino avtomobila

Včeraj, malo pred 23. uro, so pomurski policisti med kontrolo prometa na avtocesti iz smeri Grabonoša proti Dragotincem zaustavljali osebni avtomobil znamke BMW. Voznik znakov policistov ni upošteval. Pospešil je hitrost in nadaljeval z vožnjo proti Murski Soboti. Po približno 700 metrih vožnje je trčil v oznake za delovišče in usmerjevalne table, pri čemer mu je odtrgalo prednje kolo na avtomobilu. "Zaradi tega je zapeljal v levo, v odbojno ograjo, od tam pa na desno na SOS-pas, kjer je zapustil vozilo in peš pobegnil. O pobegu voznika s kraja prometne nesreče smo policisti obvestili tuje varnostne organe," so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.