Povzročila stečaj in se izognila plačilu 2,5 milijona evrov

Kot so ugotovili, sta očitano kaznivo dejanje osumljeni odgovorni osebi izvedli zato, da obveznosti avstrijske družbe, oz. njene slovenske podružnice, ki je delovala na področju obdelave materialov, ne bi bile plačane s tem, ko sta v letih med 2016 in 2018 poslabšali premoženjsko stanje te družbe, oz. njene podružnice na način, da sta prenesla celotno dejavnost poslovanja družbe oz. podružnice (poslovne partnerje), zaposlene delavce in proizvodna sredstva, na novi družbi iz Slovenije ter nadaljevala poslovno dejavnost v proizvodnih prostorih stare družbe, oz. njene podružnice v Sloveniji.

S tem sta osumljeni osebi povzročili stečaj avstrijske družbe, oziroma njene podružnice v RS in se je družba izognila plačilu obveznosti v znesku okrog 2,5 milijona evrov, ki so jih upniki prijavili v stečajni postopek te družbe, oz. njene podružnice v Sloveniji. Za opisano kaznivo dejanje povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, so sporočili s PU Maribor.