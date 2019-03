33-letnik, ki je zbil dva pešca, v priporu

Policiste so o prometni nesreči obvestili v petek nekaj po pol eni zjutraj. Po do zdaj zbranih obvestilih so ugotovili, da je 33-letnik vozil po Dunajski cesti iz smeri Bavarskega dvora proti Linhartovi cesti. Za križiščem z Vilharjevo ulico ni upošteval rdeče luči na semaforju in trčil v moška, stara 53 in 64 let, ki sta prečkala vozišče po prehodu za pešce.

Obležala sta na vozišču, voznik pa je zdrsel na zelenico sredi cestišča in trčil v drog javne razsvetljave. Mlajši moški je v prometni nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je umrl že na kraju nesreče, 64-letnik pa je poškodbam podlegel v ljubljanskem kliničnem centru. Voznik se ni ustavil, temveč je odpeljal naprej v smeri proti Črnučam. Policisti so ga kmalu izsledili in prijeli. Preiskovalni sodnik pa mu je v soboto odredil pripor.

Test alkoholiziranosti je namreč pri vozniku pokazal prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo, odredili so mu tudi strokovni pregled za prisotnost alkohola, mamil in drugih psihoaktivnih snovi. Med postopkom so mu zasegli tudi štiri zavitke z belo prašnato snovjo. Šlo naj bi za kokain.