To poletje očitno ne mine dan, ko ne bi nekdo z avtomobilom zapeljal v vodo. Tokrat se je to zgodilo na Bledu. Možakar naj bi pozabil potegniti ročno zavoro in 'pristal' v Blejskem jezeru. Ena oseba ja bila pri tem poškodovana, a ni smrtno ogrožena.

Nekaj po 14. uri je pri Milnem na Bledu osebno vozilo 'pristalo' v Blejskem jezeru, zaradi česar je bila nekaj časa zaprta tudi cesta, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj. Zaradi vozila v jezeru je bila Mlinem na Bledu zaprta cesta. FOTO: 24ur.com Moški naj bi parkiral pred bližnjo prodajalno, a naj bi pozabil potegniti ročno zavoro. Avtomobil - gre sicer za belo kombinirano vozilo, ljubljanskih registrskih tablic - pa se je nato 'zapeljal' v jezero. V vozilu takrat ni bilo nikogar. V dogodku je bila ena oseba telesno poškodovana, po prvih podatkih pa ni smrtno ogrožena. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za kopalko. Odpeljali so jo v zdravstveno ustanovo; vozilo, ki je pristalo v jezeru, jo je namreč prevozilo, so še sporočili kranjski policisti. Cesta Bohinj–Bled, pri odcepu za Mlino, je bila nekaj časa tudi zaprta, a je že prevozna. Obvoz za osebna vozila in motoriste je bil urejen čez železniško postajo, kljub temu pa na cesti Bohinjska Bela–Bled–Lesce še vedno v obe smeri nastaja gost promet z zastoji, na spletnih straneh piše Prometnoinformacijski center.