Črna kronika

'Pozabljivi' voznik s skirojem na avtocesto

Postojna, 16. 02. 2026 12.06 pred 59 minutami 1 min branja 3

Avtor:
D.L.
Mladostnik na skiroju

46-letni voznik tovornega vozila je na avtocesti med Postojno in Razdrtim izgubil dokumente. Vozilo je zato parkiral na Razdrtem, sam pa se je na skiroju podal v iskalno akcijo. Izsledili so ga policisti. Ti so konec tedna obravnavali tudi voznika, ki je vozil v času prepovedi in goljufal s tahografom. Kazen: 10.3000 evrov.

Policija
Policija
FOTO: Shutterstock

Na petek so policisti na avtocesti med Postojno in Razdrtim obravnavali voznika, ki ga tam nikakor ne bi pričakovali. 46-letni Filipinec, ki sicer biva na območju Hrvaške, je namreč na avtocesto zapeljal s skirojem.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, je moški voznik tovornega vozila, na omenjeni relaciji pa je izgubil dokumente. Svoje vozilo je zato parkiral na Razdrtem, sam pa se jih je s skirojem odpravil iskat. Globo za prekršek je plačal na kraju.

Vozil v času prepovedi in goljufal s tahografom: 10.300 evrov kazni

V nedeljo pa so na avtocesti v bližini Unca policisti imeli v postopku 33-letnega državljana Srbije, voznika tovornega vozila, ki je vozil v času omejitve prometa za tovorna vozila, težja od 7,5 tone. Izkazalo se je tudi, da je imel v tahografu kartico drugega voznika.

Do opravljenega predpisanega počitka so mu odvzeli vozniško dovoljenje, vozilo so izločili iz prometa, odvzeli pa so mu tudi kartico, ki jo je uporabljal med vožnjo in ni njegova last.

Zaradi omenjenih prekrškov je bila vozniku izrečena globa v višini 3300 evrov, pravni osebi pa v višini 7000 evrov.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
16. 02. 2026 13.32
Ljudje so vedno bolj ubrisani. Potem pa pričakujemo, da se bo stanje v državi izboljšalo.
Odgovori
+1
1 0
Tromblic
16. 02. 2026 13.27
10.3000 ??
Odgovori
+0
1 1
čevapgpt
16. 02. 2026 13.09
zgleda so še prenizke kazni.
Odgovori
+0
1 1
