'Pozabljivi' voznik s skirojem na avtocesto

Na petek so policisti na avtocesti med Postojno in Razdrtim obravnavali voznika, ki ga tam nikakor ne bi pričakovali. 46-letni Filipinec, ki sicer biva na območju Hrvaške, je namreč na avtocesto zapeljal s skirojem.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, je moški voznik tovornega vozila, na omenjeni relaciji pa je izgubil dokumente. Svoje vozilo je zato parkiral na Razdrtem, sam pa se jih je s skirojem odpravil iskat. Globo za prekršek je plačal na kraju.