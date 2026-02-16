'Pozabljivi' voznik s skirojem na avtocesto

Na petek so policisti na avtocesti med Postojno in Razdrtim obravnavali voznika, ki ga tam nikakor ne bi pričakovali. 46-letni Filipinec, ki sicer biva na območju Hrvaške, je namreč na avtocesto zapeljal s skirojem.
Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, je moški voznik tovornega vozila, na omenjeni relaciji pa je izgubil dokumente. Svoje vozilo je zato parkiral na Razdrtem, sam pa se jih je s skirojem odpravil iskat. Globo za prekršek je plačal na kraju.
Vozil v času prepovedi in goljufal s tahografom: 10.300 evrov kazni
V nedeljo pa so na avtocesti v bližini Unca policisti imeli v postopku 33-letnega državljana Srbije, voznika tovornega vozila, ki je vozil v času omejitve prometa za tovorna vozila, težja od 7,5 tone. Izkazalo se je tudi, da je imel v tahografu kartico drugega voznika.
Do opravljenega predpisanega počitka so mu odvzeli vozniško dovoljenje, vozilo so izločili iz prometa, odvzeli pa so mu tudi kartico, ki jo je uporabljal med vožnjo in ni njegova last.
Zaradi omenjenih prekrškov je bila vozniku izrečena globa v višini 3300 evrov, pravni osebi pa v višini 7000 evrov.
