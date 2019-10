V Gorenjih Novakih pogorela delavnica, materialna škoda bo velika

Okrog druge ure zjutraj je zagorelo v naselju Gorenji Novaki v občini Cerkno. Požar, ki je zajel tovorno vozilo in ostrešje delavnice velikosti 20 krat 10 metrov naj bi opazil lastnik, ki naj bi tudi obvestil gasilce. Tako objekt kot vozilo naj bi pogorela v celoti.

Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje so požar gasili prostovoljni gasilci iz PGD Novaki, PGD Cerkno, PGD Gorje Poče Trebanče in PGD Planina.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica, so jih o požaru obvestili ob 2.17, gasilci pa so požar že pogasili. Trenutno policisti z idrijske policijske postaje ugotavljajo okoliščine in vzroke požara. Po prvih nestrokovnih ocenah naj bi nastala velika materialna škoda. Po zakonu za veliko materialno škodo velja škoda ocenjena na več kot 50.000 evrov, so še pojasnili.

Obvestili so tudi preiskovalnega sodnika in državnega tožilca.