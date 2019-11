V Trbovljah požar zajel parkirana vozila

Danes, nekaj pred 3. uro, je bila PU Ljubljana obveščena o požaru v Trbovljah. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, policisti pa so zavarovali kraj in za nujno potreben čas zaradi varnosti evakuirali občane bližnje stavbe.

V dogodku ni bil nihče poškodovan. Po do zdaj zbranih obvestilih je zagorelo vozilo, požar pa se je nato razširil še na šest vozil, parkiranih v neposredni bližini. V požaru so bila poškodovana tudi okna in pročelje stavbe.

Vzrok požara še ni znan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.