Požar iz doma pregnal 36 oseb

Na Jesenicah je ponoči zagorelo v večstanovanjskem objektu. Kot so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje, je ob 1.47 zagorelo v sobi samskega doma. Gasilci so s pomočjo policistov iz objekta evakuirali 36 oseb, eno osebo, moškega, ki je bil v stanovanju, kjer je zagorelo, pa so zaradi vdihavanja dima z rešilcem odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Ogenj so pogasili gasilci GARS Jesenice in PGD Jesenice, ki so tudi pregledali vse prostore in objekt prezračili. Po poročanju PU Kranj, so se evakuirani stanovalci tako lahko ponoči že vrnili domov. Požar je sicer povzročil materialno škodo, vzrok za nastanek požara pa še ugotavljajo.