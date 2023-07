Požar izgledal huje od škode, ki jo je povzročil: Aqualuna že obratuje

V požaru zaradi hitrega odziva zaposlenih in gasilcev ni bil ogrožen ali poškodovan nihče od obiskovalcev ali zaposlenih v Termah Olimia, so poudarili v Podčetrtku.

Vodja prodaje in marketinga term Olimia Vasja Čretnik je novinarki 24UR Danici Ksela pojasnil, da so za dober konec zaslužni tako zaposleni kot gasilci. Prvi so s hitrim odzivom požar uspeli nekoliko omejiti, gasilci pa so na kraj požara prispeli po šestih minutah od klica. V Aqualuno se je pripeljalo osem enot, skupaj 80 gasilcev.

Ob požaru so iz Termalnega parka Aqualuna evakuirali vse goste, bilo jih je preko 1500."Evakuacija je bila mirna in hitra, noben od gostov in zaposlenih ni bil poškodovan," je dejal.