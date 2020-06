Požar na bencinskem servisu: med točenjem goriva zagorel avtomobil

Ob 14.10 je na avtocesti v Gerečji vasi, v občini Hajdina, zagorelo osebno vozilo. Tuji državljan je med točenjem goriva na bencinskem servisu opazil, da se je iz pokrova njegovega avtomobila začelo kaditi. Najprej je zagorel avto, nato pa se je ogenj razširil tudi na bencinsko črpalko. Gasilci PGD Ptuj, Gerečja vas, Talum, Hajdoše, Hajdina, Slovenja vas in GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, požar omejili in pogasili. V požaru je bil uničen avtomobil in poškodovan avtomat za točenje goriva.