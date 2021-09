Ponoči zagorelo na Bratovševi ploščadi, evakuirali 74 stanovalcev

Ob 1.20 je na Bratovševi ploščadi v Ljubljani zagorelo v stanovanju v devetem nadstropju. Ko so gasilci prispeli na kraj je bilo celotno stanovanje v plamenih. Ker je bilo stanovanje prazno so morali vlomiti, je pojasnil Robert Okorn iz Gasilske brigade Ljubljana (GB Ljubljana).

Potrebna je bila evakuacija 74 stanovalcev iz več nadstropij, ki so jih namestili v zato pripeljan avtobus. "Poskrbeli smo tudi za covid ukrepe in stanovalcem priskrbeli maske in razkužila. Prav tako smo zaprosili za čim večji avtobus, da so lahko sedeli čim bolj narazen," je dejal Okorn. Na kraju je bila preventivno tudi reševalna služba, je zapisano v poročilu uprave za zaščito in reševanje.

Na kraj je s sedmimi gasilskimi vozili prihitelo 21 gasilcev GB Ljubljana, na pomoč pa so prihitela še štiri vozila prostovoljnih gasilskih društev, in sicer PDG Črnuče in PGD Ježica. Skupaj 36 gasilcev je že razširjen požar pogasilo, prav tako so prezračili celoten objekt in zaprli plinsko napeljavo. Dežurni delavec elektro podjetja je izklopil elektriko v zgorelem stanovanju.

Kot je pojasnil Okorn, se je intervencija zaključila okoli pol pete ure. Izmerili so tudi pline, ker ni bilo odstopanja ogljikovega monoksida, so se vsi stanovalci lahko vrnili v stanovanja.

Po naših informacijah je v stanovanju, kjer je eksplodiralo, živela ena oseba. Moškega v času eksplozije ni bilo doma. Okorn je dodal, da se je požar sicer razširil še na deseto nadstropje, vendar tam večja škoda ni nastala. V požaru so bila vidno poškodovana tudi stanovanja nad in pod pogorelim.