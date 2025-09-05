V Krškem na deponiji zagoreli neustrezno zavarovani odpadki

V sredo zvečer so bili policisti obveščeni o požaru na deponiji odpadkov podjetja Kostak Krško. Goreli so mešani komunalni odpadki.

Požar so gasilci s pomočjo delavcev podjetja Kostak omejili in pogasili. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policisti in kriminalisti so včeraj opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara in druge okoliščine. Z ogledom so ugotovili, da je prišlo do samovžiga odpadkov.