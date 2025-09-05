V Krškem na deponiji zagoreli neustrezno zavarovani odpadki

V sredo zvečer so bili policisti obveščeni o požaru na deponiji odpadkov podjetja Kostak Krško. Goreli so mešani komunalni odpadki.
Požar so gasilci s pomočjo delavcev podjetja Kostak omejili in pogasili. V dogodku ni bil nihče poškodovan.
Policisti in kriminalisti so včeraj opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara in druge okoliščine. Z ogledom so ugotovili, da je prišlo do samovžiga odpadkov.
"Ugotovili so tudi, da odpadki niso bili ustrezno zavarovani, pri požaru pa je prišlo do obremenitve okolja zaradi dima in škodljivih snovi v zraku, ter pronicanja tako meteornih kot požarnih vod v podtalnico. Zaradi tega obstaja sum kaznivega dejanja," so še sporočili s Policije.
Ogleda kraja požara se je udeležila tudi inšpektorica Inšpektorata za okolje in energijo.
