Črna kronika

V Krškem na deponiji zagoreli neustrezno zavarovani odpadki

Krško, 05. 09. 2025 09.44 | Posodobljeno pred 24 minutami

Avtor
D. S.
Komentarji
2

Zagorelo je na deponiji odpadkov podjetja Kostak Krško, kjer so goreli mešani komunalni odpadki. Gasilci so s pomočjo delavcev podjetja požar pogasili, policisti pa sumijo na kaznivo dejanje, saj odpadki niso bili ustrezno zavarovani.

V sredo zvečer so bili policisti obveščeni o požaru na deponiji odpadkov podjetja Kostak Krško. Goreli so mešani komunalni odpadki. 

Požar so gasilci s pomočjo delavcev podjetja Kostak omejili in pogasili. V dogodku ni bil nihče poškodovan. 

Policisti in kriminalisti so včeraj opravili ogled požarišča in ugotavljali vzroke za nastanek požara in druge okoliščine. Z ogledom so ugotovili, da je prišlo do samovžiga odpadkov. 

"Ugotovili so tudi, da odpadki niso bili ustrezno zavarovani, pri požaru pa je prišlo do obremenitve okolja zaradi dima in škodljivih snovi v zraku, ter pronicanja tako meteornih kot požarnih vod v podtalnico. Zaradi tega obstaja sum kaznivega dejanja," so še sporočili s Policije.

Ogleda kraja požara se je udeležila tudi inšpektorica Inšpektorata za okolje in energijo.

krško požar odpadki deponija kostak
KOMENTARJI (2)

Minifa
05. 09. 2025 10.13
To je standardno ekološko uničevanje odpadkov )) Kje še pa ni gorelo, če še ni pa še bo..
ODGOVORI
0 0
Morbius
05. 09. 2025 10.11
Ko ni več kam dat, zažgeš. Pa je spet nekaj prostora.
ODGOVORI
0 0
