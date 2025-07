Požar na farmi za vzrejo piščancev: poginilo več živali

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mariborski operativno komunikacijski center je bil ponoči, okoli 00.45 ure, obveščen o požaru na farmi za vzrejo piščancev na območju Policijske postaje Ptuj.

Na intervenciji so med drugimi sodelovali tudi gasilci PGD Talum in PGD Lovrenc na Dravskem polju. Kot so zapisali na spletu, gre za farmo v Gerečji vasi.

Kot so sporočili, je pogorela zgornja etaža objetka z ostrešjem. V prostoru so bili nameščeni tudi piščanci, ki so prav tako pogoreli.

Vzrok požara policisti še ugotavljajo, je pa zaradi požara nastala velika gmotna škoda.