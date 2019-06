Požar na Fužinah: stanovanje popolnoma uničeno, škode za več deset tisoč evrov

Znanih je več informacij o nedeljskem požaru, ki je izbruhnil v stanovanju v desetem nadstropju stanovanjskega bloka na Preglovem trgu v Fužinah. Gasilci so hitro prihiteli na kraj dogodka in po besedah vodje intervencije požar obvladali v "20 do 25 minutah po prihodu". Zaradi vdihavanja dima so reševalci v ljubljanski Univerzitetni klinični center odpeljali lastnika stanovanja. Na kraju dogodka pa so zdravniško pomoč nudili še eni stanovalki.