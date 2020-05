Požar na kemijskem inštitutu: zagorela nadtlačna laboratorijska komora

Kot smo poročali, je do požara v prostorih inštituta v Hajdrihovi ulici prišlo ob 19.53 uri.Na kraj dogodka so prihiteli gasilci GB Ljubljana in PGD Ljubljana-Vič. Ko so nam sporočili s PU Ljubljana, je zagorela nadtlačna laboratorijska komora. Zaradi visoke temperature je počila tudi cev vodovodnega omrežja. To je povzročilo, da je voda pričela zalivati prostore. Gasilci so požar pogasili ter iz zalitih prostorov izčrpali in posesali vodo.