Požar na kmetiji na območju Ormoža: škode za okoli 150.000 evrov

Policisti PU Maribor so bili v četrtek okoli 20.30 ure obveščeni o požarju na območju Ormoža. Zagorelo je na starejši stanovanjski hiši, ogenj pa se je razširil na bližnje gospodarsko poslopje.

V požaru je v celoti pogorelo ostrešje stanovanjske hiše in približno polovica ostrešja gospodarskega poslopja. Poleg tega je stradalo nekaj kmetijskih strojev in pridelkov.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Ivanjkovci, Ormož, Miklavž pri Ormožu, Središče ob Dravi, Vitan Kog, Hardek, Hermanci, Obrež ter Velika Nedelja in požar uspešno pogasili.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja so Policisti ugotovili, da je do požara prišlo zaradi pregrevanja klimatske naprave, nameščene na zunanji strani stanovanjske hiše. Škodo, ki je nastala v požaru, ocenjujejo na okoli 150.000 evrov.