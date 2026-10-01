Požar na kmetiji: več sto tisoč evrov škode

Danes nadaljujejo z ugotavljanjem vzrokov za nastanek požara, so nam sporočili iz PU Maribor.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so požar pogasili gasilci prostovoljnih društev iz Šmartnega na Pohorju, Keblja, Slovenske Bistrice, Tinja, Videža in Zgornje Bistrice ter območje pregledali s termovizijsko kamero. Gasilci PGD Šmartno na Pohorju ostajajo na gasilski straži.