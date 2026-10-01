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Črna kronika

Požar na kmetiji: več sto tisoč evrov škode

Smrečno na Pohorju, 01. 10. 2026 09.18 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Gasilci splošna

V okolici Slovenske Bistrice je zagorelo na dveh nadstreških ob stanovanjski hiši, pod katerimi so bila parkirana vozila in kmetijska mehanizacija. Nastala je velika materialna škoda, po prvih ocenah več sto tisoč evrov.

Danes nadaljujejo z ugotavljanjem vzrokov za nastanek požara, so nam sporočili iz PU Maribor.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so požar pogasili gasilci prostovoljnih društev iz Šmartnega na Pohorju, Keblja, Slovenske Bistrice, Tinja, Videža in Zgornje Bistrice ter območje pregledali s termovizijsko kamero. Gasilci PGD Šmartno na Pohorju ostajajo na gasilski straži.

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Slovenska Bistrica Smrečno na Pohorju požar kmetija

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