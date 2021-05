Požar na parkirišču v Ljubljani: zagorelo kar sedem vozil

"Ob 0.49 je na Rusjanovem trgu v Ljubljani, na parkirišču pred stanovanjskim blokom, zagorelo osebno vozilo," poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Kot dodajajo, se je ogenj nato hitro razširil na šest osebnih vozil, ki so bila parkirana v bližini.

"Požar, ki je uničil štiri in poškodoval tri osebna vozila, so pogasili gasilci Gasilske brigade Ljubljana in PGD Bizovik," so še zapisali.