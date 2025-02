Na Pohorju gasilo 140 gasilcev, zaradi hudega mraza zamrzovala voda in oprema

Ostrešje apartmajske hiše, v kateri je več apartmajev, je zagorelo nekaj po 16. uri na območju Hočkega Pohorja. Požar so gasili gasilci Gasilske brigade Maribor in še šestih prostovoljnih gasilskih društev, nam je v ponedeljek potrdil poveljnik Gasilske brigade Maribor Primož Osojnik.

Vodja izmene gasilcev Marjan Fekonja je za 24UR ZVEČER povedal, da je bilo gašenje zahtevno tako zaradi obsega požara kot zaradi dolgega potovanja do kraja nesreče. "Ko smo prišli sem, je bil požar že precej razširjen." Najprej so začeli z gašenjem požara v mansardi, kasneje se je ogenj razširil v prvo nadstropje, je dejal ter pohvalil stanujoče, ki so nemudoma zapustili poslopje ter z gasilnimi aparati začeli tudi že sami gasiti požar. V požaru po prvih informacijah ni bil poškodovan nihče. 140 gasilcev na intervenciji je sicer imelo težave tudi zaradi hudega mraza, saj jim je zamrzovala voda in oprema. "Gasilci so se morali preoblačiti, da se ne bi prehladili," je povedal Fekonja. V ponedeljek zvečer je bilo na Mariborskem Pohorju sicer okoli minus deset stopinj pod ničlo.