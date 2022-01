Mimoidoča gasilca opazila požar v hiši in priskočila na pomoč

Zagorelo je v soboto okrog 8.30 zjutraj. Prostovoljnima gasilcema so se pridružili tudi člani PGD Ljubljana – Vič, ki so bili prav tako namenjeni na smučanje. S pomočjo gasilnikov so polno razvit požar omejili in pogasili do prihoda ostalih enot.

"Gasilci PGD Stara Loka, Škofja Loka in Bukovica smo požar dokončno pogasili in pregledali stanovanje, na kraju je bil še GARS Kranj z avtolestvijo," so zapisali na profilu Gasilske enote Stara Loka na Facebooku. Reševalci NMP Škofja Loka so oskrbeli lastnika hiše, ki sta se nadihala dima. Na kraju so bili prisotni tudi policisti PU Kranj, delavci Elektra Gorenjska, ki so odklopili elektriko, in dežurna zimska služba CP Kranj za posip ceste.