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Črna kronika

Požar na Sremiču uničil gospodarski objekt in kmetijsko mehanizacijo

Krško, 13. 09. 2026 15.06 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
Požar na Sremiču

Požar, ki je izbruhnil na Sremiču, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Pogasili so ga poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži. V objektu so razmetali krmo ter z vodo zalili posamezna požarišča, je poročal Center za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje.

Včeraj okoli 17.30 je na Sremiču v Občini Krško izbruhnil večji požar. Najprej je zagorel traktor na dvorišču stanovanjske hiše, so na spletni strani zapisali gasilci Poklicne gasilske enote Krško. Izvozili so z dvema voziloma in štirimi gasilci tehničnimi reševalci.

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"Ob prihodu na kraj je bilo takoj razvidno, da se požar zelo hitro širi," navajajo. Ogenj je tedaj zajel že celotno ostrešje gospodarskega poslopja v velikosti 13 x 11 metrov.

Po hitrem ogledu so aktivirali dodatno pomoč poklicnih in prostovoljnih gasilcev PGD Videm ob Savi in PGD Zdole. V intervenciji je tako posredovalo 27 gasilcev.

"S hitrim posredovanjem smo omejili požar in preprečili širjenje na manjši gospodarski objekt in stanovanjsko hišo v neposredni bližini. Požar smo lokalizirali in pogasili manjša žarišča," so zapisali. Na gasilski straži so ostali prostovoljni gasilci.

Oskrbo vode so zagotovili s prevozom gasilskih cisteren, hidrant v bližini namreč ne zadostuje za gašenje. Kot je še razvidno s spletne strani Uprave RS za zaščito in reševanje, je ogenj uničil gospodarski objekt, traktor z nekaj priključki ter kmetijsko mehanizacijo.

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