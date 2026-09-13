Požar na Sremiču uničil gospodarski objekt in kmetijsko mehanizacijo

Včeraj okoli 17.30 je na Sremiču v Občini Krško izbruhnil večji požar. Najprej je zagorel traktor na dvorišču stanovanjske hiše, so na spletni strani zapisali gasilci Poklicne gasilske enote Krško. Izvozili so z dvema voziloma in štirimi gasilci tehničnimi reševalci.

"Ob prihodu na kraj je bilo takoj razvidno, da se požar zelo hitro širi," navajajo. Ogenj je tedaj zajel že celotno ostrešje gospodarskega poslopja v velikosti 13 x 11 metrov.

Po hitrem ogledu so aktivirali dodatno pomoč poklicnih in prostovoljnih gasilcev PGD Videm ob Savi in PGD Zdole. V intervenciji je tako posredovalo 27 gasilcev.

"S hitrim posredovanjem smo omejili požar in preprečili širjenje na manjši gospodarski objekt in stanovanjsko hišo v neposredni bližini. Požar smo lokalizirali in pogasili manjša žarišča," so zapisali. Na gasilski straži so ostali prostovoljni gasilci.

Oskrbo vode so zagotovili s prevozom gasilskih cisteren, hidrant v bližini namreč ne zadostuje za gašenje. Kot je še razvidno s spletne strani Uprave RS za zaščito in reševanje, je ogenj uničil gospodarski objekt, traktor z nekaj priključki ter kmetijsko mehanizacijo.