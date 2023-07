Požar pogašen, vzrok še ni znan: štiri stanovanja neprimerna za bivanje

Kot so sporočili s PU Ljubljana, je bil požar, ki je zajel stanovanjski blok v Novih Jaršah, do 3. ure saniran, zato so policisti kraj zavarovali, danes pa bodo pričeli z ogledom kraja požara. Sam vzrok požara trenutno še ni znan. Po doslej znanih podatkih je stanovanjski blok ob požaru zapustilo okoli 60 oseb in pri tem nihče ni bil poškodovan. So pa reševalci preventivno pregledali osebo, ki je ob dogajanju doživela šok. Do jutra so se stanovalci bloka lahko vrnili v svoja stanovanja, razen v štiri stanovanja, ki trenutno zaradi posledic požara niso primerna za bivanje, so še sporočili s PU Ljubljana.