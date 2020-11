Požar ponoči uničil stanovanjsko hišo v okolici Kranja

Okoli pol ene ure zjutraj so bili gasilci obveščeni o požaru na območju Mlake pri Kranju. Najprej so bili obveščeni, da je zagorel manjši objekt ob hiši, šlo naj bi za lopo, med potjo pa so izvedeli, da je zagorela še hiša.

"Gorela je celotna hiša, v gasilskem žargonu je bila praktično bakla," je požar opisal poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer. Kot pojasnjuje, so požar gasili dve uri in pol, nato je sledilo še razkopavanje območja in iskanje žarišč. "Okoli pol petih smo z intervencijo zaključili, do jutra pa je na kraju ostala še gasilska straža,"pravi Šifrer.

Trenutno sicer še vedno poteka pokrivanje strehe s prekrivno folijo, da zaradi napovedanega dežja ne bi prišlo še do večje škode.

Pri gašenju je sodelovalo 49 gasilcev, poleg poklicne gasilske enote Kranj je pomagalo še pet gasilskih društev, med njimi PGD Kokrica, BGD Britof, PGD Kranj Primskovo, PGD Goriče in PGD Breg ob Savi.

"Požar je bil kar zahteven in obsežen, tudi temperature so bile zelo visoke. Ampak nam je uspelo,"pravi Šifrer in dodaja, da sicer nevarnosti, da bi se požar razširil še na sosednje objekte, ni bilo.

Aktivirana je bila tudi civilna zaščita mestne občine Kranj, saj je, kot pojasnjuje Šifrer, hiša zaradi uničene opreme in napeljave neprimerna za bivanje. Lastniki, ki so bili v času požara doma, so se začasno zatekli k sorodnikom, s pomočjo civilne zaščite pa bodo uredili nastanitev za daljše obdobje.

Vzrok požara za zdaj še ni znan. Kriminalisti so na kraju zavarovali sledi za nadaljnje delo in nadaljujejo s preiskavo, so sporočili iz PU Kranj.