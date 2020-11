Požar popolnoma uničil hišo v Ljubljani

Ob 22.38 je zagorelo na balkonu vrstne stanovanjske hiše na Bognarjevi poti v Ljubljani. Ob prihodu gasilcev PGD Vižmarje – Brod in GB Ljubljana je ogenj zajel ostrešje in mansardo. Gasilci so evakuirali stanovalce, iznesli plinski jeklenki, zaprli dovod plina in vode ter odklopili elektriko.

Gasilci so ogenj pogasili, pogoreli so celotna mansarda, ostrešje in balkon, pa tudi soba ob balkonu v prvem nadstropju. Po ocenah gasilcev objekt ni primeren za bivanje. Sosednja dva objekta imata delno poškodovano streho, vendar sta primerna za bivanje.