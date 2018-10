Požar pri Postojni uničil dva poslovna prostora

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da je v industrijski coni v Velikem otoku pri Postojni v torek okoli 20.30 zagorel objekt. V požaru je pogorelo 320 kvadratnih metrov strehe.

Škodo bodo ugotavljali danes

Dva poslovna prostora sta bila uničena, eden pa poškodovan. Pri tem pa je nastala večja gmotna škoda, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. V požaru so posredovali gasilci PGD Postojna, Planina, Studeno, Slavina in Studenec. Nastalo gmotno škodo bodo pristojni organi ugotavljali danes, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.