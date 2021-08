Goreči nadstrešek v Trnovem pod seboj pokopal avtomobil, poškodovanih ni bilo

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, policisti pa so zbrali prva obvestila. Vzrok požara še ni znan, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Ogledom kraja bodo policisti predvidoma pričeli jutri, ko bo pogorišče varno, nadaljujejo pa zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.