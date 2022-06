Požar uničil nekdanji hotel v Šentjurju

V noči na petek je ogenj zajel nekdanji hotel Žonta v Šentjurju pri Celju. Ogenj je gasilo 79 gasilcev več gasilnih društev, ki jim je požar uspelo lokalizirati v zgodnjih jutranjih urah. Po prvih podatkih policistov v požaru ni bil nihče poškodovan, je pa nastala materialna škoda.

Nekaj minut po polnoči so policiste obvestili o požaru na objektu bivšega hotela v Šentjurju pri Celju. Na kraj dogodka so takoj odšli policisti, ki so kraj zavarovali, požar pa so pogasili gasilci več gasilskih društev – Šentjur, Lokarje, Slivnica, Dramlje, Ponikva, Kalobje in Prožinska vas, so sporočili s PU Celje in dodali, da po prvih ugotovitvah ni bil nihče poškodovan, je pa nastala materialna škoda. Več podrobnosti bodo policisti sporočili v naslednjih dneh.

Danilo Matuš, poveljnik gasilske enote PGD Šentjur in vodja intervencije je za 24ur.com povedal, da je požar zajel objekt, velik okrog 50 krat 60 metrov. Gre za dvoetažni objekt, ki ima pritlični in mansardni del. Ker gre za nekdanji hotel, so bile v njem sobe in gre za zelo razgiban teren, je pojasnil Matuš. Kot je dodal, je zagorelo v zgornjem delu, ki je tudi v celoti pogorel.

