Požar uničil poslovni objekt podjetja Koželj pri Domžalah

Požar je v podjetju, ki se ukvarja s predelavo zdravilnih zelišč in izdelavo kozmetičnih izdelkov, izbruhnil v torek okoli 14.40. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je gorelo na površini okoli 180 kvadratnih metrov, ogenj pa se je razširil tudi na ostrešje objekta.

Najprej ga je poskusil pogasiti lastnik sam z ročnim gasilnim aparatom, je objavila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Požar se je zelo hitro razširil in je bil do prihoda gasilcev že popolnoma razvit. Gasilci so ogenj pogasili in preprečili, da bi se razširil na bližnjo stanovanjsko hišo. Iz prostora so iznesli inventar in proizvodni material ter zasilno prekrili poškodovano ostrešje s folijo.