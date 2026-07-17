Požar v Arji vasi: Ogenj popolnoma uničil lesen vikend pri Bioparku

Z Gasilske zveze Žalec so sporočili, da je danes malo pred 15. uro v Arji vasi pri Žalcu izbruhnil požar v naravnem okolju. Zagorel je lesen vikend v bližini Bioparka, ki je zaradi za zdaj še neznanega vzroka v celoti pogorel.
Na kraju so posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Žalec, Gotovlje in Vrbje. V intervenciji je sodelovalo sedem gasilskih vozil in 26 gasilcev.
Gasilci so požar uspešno pogasili, zavarovali območje in preprečili, da bi se ogenj razširil v okolico. Na kraju so bili tudi policisti, ki preiskujejo vzrok požara.
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