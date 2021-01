Ognjeni zublji v Bovcu v celoti uničili stanovanjsko hišo

Ob 9.36 je v naselju Brdo v občini Bovec zagorela stanovanjska hiša, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Bovec, Bovec enota Trenta, Log pod Mangartom in Srpenica. Skupaj 50 gasilcev je reševalo imetje in pogasilo požar, ki je hišo v celoti uniči. Hiša ni primerna za bivanje, še piše uprava za zaščito in reševanje.

Na kraju so bili tudi novogoriški kriminalisti, ogled se še opravlja. Zaenkrat še nadaljujejo z zbiranjem obvestil, pa so povedali na PU Nova Gorica. Po prvih podatkih je nastala velika materialna škoda, po nestrokovnih ocenah je te za okoli 200.000 evrov.