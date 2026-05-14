Požar v Celju povzročili mladoletniki: želeli so speči meso

Kot smo poročali, so ognjeni zublji v ponedeljek zjutraj zajeli grajski hrib v bližini celjskega gradu.
Policisti so z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil ugotovili, da so trije mladi fantje v soboto na tem območju v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, saj so si nameravali speči meso.
Dim je opazil občan, ki je fante opozoril na nevarnost početja in jim naročil, naj ogenj takoj pogasijo ter pogorišče zasujejo z zemljo.
Ker ognja fantje niso temeljito pogasili, se je tlenje razširilo na suho podrast gozda, zaradi česar se je ogenj iz zasutega kurišča razširil po gozdu.
Pri gašenju požara je v ponedeljek sodelovalo 90 gasilcev celjske poklicne gasilske brigade in predstavniki devetih društev Gasilske zveze Celje. Iz zraka sta pomagala tudi dva air tractorja.
Zaradi gašenja so morali pristojni izklopiti visokonapetostni daljnovod in srednjenapetostni distribucijski krožni vod, kar je pomenilo, da je za dobre tri ure brez elektrike ostalo okoli 350 odjemalcev električne energije.
Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo policisti dva mladoletna fanta kazensko ovadili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.