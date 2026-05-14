Črna kronika

Požar v Celju povzročili mladoletniki: želeli so speči meso

Celje, 14. 05. 2026 13.29 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
M.S.
Požar v Celju

Znan je vzrok požara v celjskem grajskem gozdu, ki je v ponedeljek zajel okoli 19.000 kvadratnih metrov površine. Kot so ugotovili policisti, so trije mladi fantje dva dni pred požarom v bližini daljnovoda zanetili ogenj, da bi si spekli meso, kurišča pa niso dobro pogasili, zato se je razširil na suho podrast gozda.

Kot smo poročali, so ognjeni zublji v ponedeljek zjutraj zajeli grajski hrib v bližini celjskega gradu.

Policisti so z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil ugotovili, da so trije mladi fantje v soboto na tem območju v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, saj so si nameravali speči meso.

Dim je opazil občan, ki je fante opozoril na nevarnost početja in jim naročil, naj ogenj takoj pogasijo ter pogorišče zasujejo z zemljo.

Ker ognja fantje niso temeljito pogasili, se je tlenje razširilo na suho podrast gozda, zaradi česar se je ogenj iz zasutega kurišča razširil po gozdu.

Pri gašenju požara je v ponedeljek sodelovalo 90 gasilcev celjske poklicne gasilske brigade in predstavniki devetih društev Gasilske zveze Celje. Iz zraka sta pomagala tudi dva air tractorja.

Zaradi gašenja so morali pristojni izklopiti visokonapetostni daljnovod in srednjenapetostni distribucijski krožni vod, kar je pomenilo, da je za dobre tri ure brez elektrike ostalo okoli 350 odjemalcev električne energije.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo policisti dva mladoletna fanta kazensko ovadili.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
14. 05. 2026 14.58
Starše in otroke v zapor!
Chrome
14. 05. 2026 14.37
Tipično za štajersko, še ogenj rabi dva dni da kaj naredi 🤣
pepe007
14. 05. 2026 14.05
Čudna zgodba, da bi zagorelo čez dva dneva. Če to pride nekoč do sodišča, me prav zanima kake resne dokaze bo Policija predstavila. Vmes pa je najbrž v teh dveh dnevih mimo šel kak kadilec in čiki so pristali kdove kje. Ampak tiste bo težko izslediti, mladinci pa so pripravni, ker so jih lahko našli.
progresivnidaveknastanovanja
14. 05. 2026 14.38
Lahko da je kdo ki mu ni všeč da se tam zadrzujejo in sedaj bo prepoved zbiranja za vse.
Jon Bacek
14. 05. 2026 13.58
Sončkom ušesa naviti, staršem pa kazni napisati.
The Inteligent Investor
14. 05. 2026 13.54
A:) In to kmalu potem ko je v Velenju spet zagorelo. B:) mel je v torbi, bencin pa take fore tak da ne vem no A:) pa ste ga poznali?? B:) ne ne, jaz ga pa nisem prej poznal A:) ne klicat policijo, kupil sm kolo neki za dva jurja sm pa tja B:) ja kaj ti bo pa torba če imaš Kolo, pa kaj maš v torbi?
Lens
14. 05. 2026 13.57
Potem se je zašvico. Ful!
HardKore
14. 05. 2026 14.36
🤣👍
Popotnik
14. 05. 2026 13.52
Prepovedat meso!
the kop
14. 05. 2026 14.20
Prepovedati tebe!! Meso je zakon!! Sploh on od bambija!!
HardKore
14. 05. 2026 14.37
🤣
Prelepa Soča
14. 05. 2026 13.51
Staršem zapleniti premoženje, v arest, mulci v popravni dom, kjer jih bomo živeli.
Uporabnik1842130
14. 05. 2026 13.51
Kaj je bol verjetno da se je vzgal zarad piknika 3 dni nazaj ali da se je mal zaiskrilo iz dalnjovoda?
toncek baloncek
14. 05. 2026 13.47
In dobil bodo opomin, starsi pa itak se zlepe nebodo dali sinkotu, ker kaksen stars tak sin
Naiskreni
14. 05. 2026 14.57
dva dni kasneje? iz zasutega kurisca? to je eden, ki jih ne mara sel tja pa zauril.. ali pa tisti obcan, pogorela sta se niti 2 hektarja.. mladost je norost, ampak 2 dni redkokatera iskra tli 🤣
a res1
14. 05. 2026 13.46
Piše, da so bili trije, dva bodo pa ovadili. Čigavo dete je tretje, ki je očitno imun?
BrainDance
14. 05. 2026 13.43
Kdo bo pa tu kriv? Starši, učitelji ali Janez Janša?
BrainDance
14. 05. 2026 13.45
Ajaa ne kriv bo občan, ki jih je opozoril, ampak ni poskrbel, da bi se ogenj pravilno pogasil oz ni poklical gasilcev. Na goli otok!
pravica1
14. 05. 2026 13.42
Hvala bogu se je izšlo kot se je, ni bilo večje škode.
