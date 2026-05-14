Požar v Celju povzročili mladoletniki: želeli so speči meso

Kot smo poročali, so ognjeni zublji v ponedeljek zjutraj zajeli grajski hrib v bližini celjskega gradu.

Policisti so z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil ugotovili, da so trije mladi fantje v soboto na tem območju v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, saj so si nameravali speči meso.

Dim je opazil občan, ki je fante opozoril na nevarnost početja in jim naročil, naj ogenj takoj pogasijo ter pogorišče zasujejo z zemljo.

Ker ognja fantje niso temeljito pogasili, se je tlenje razširilo na suho podrast gozda, zaradi česar se je ogenj iz zasutega kurišča razširil po gozdu.