Požar v celoti uničil stanovanje v Ljubljani, gasilec poškodovan

Požar je izbruhnil nekaj minut po polnoči. Ob prihodu gasilcev GB Ljubljana je že zajel celotno stanovanje. Gasilci s posegom odprli vrata stanovanja, pogasili požar ter pregledali stanovanje. Odklopili so elektriko ter zaprli dotok plina v stanovanje. Prezračili so objekt in Izvedli meritve prisotnosti ogljikovega monoksida v vseh stanovanjih.

Kot so ugotovili, je stanovanje uničeno v celoti. Med gašenjem požara je gasilec doživel toplotni šok. Prevzeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči UKC Ljubljana, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.