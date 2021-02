Požar v Čirčah pri Kranju: tuja krivda in kaznivo dejanje izključena

Kot so sporočili s PU Kranj, je zagorelo v notranjosti objekta, ogenj pa se je potem močno razširil in povzročil veliko materialno škodo. V objektu ni bilo ljudi in nihče ni bil poškodovan.

So pa kriminalisti in strokovnjaki NFL na kraju zavarovali material za nadaljnje delo in analize. Postopek se nadaljuje.