Požar v Cogetincih uničil stanovanjsko hišo

Včeraj zvečer so bili mariborski policisti obveščeni, da so gasilci posredovali pri požaru na stanovanjski hiši v Cogetincih. Ob prihodu na kraj so gasilci že gasili požar, vendar je ogenj kljub njihovemu posredovanju že zajel celotno mansardo, v kateri so bili dve spalnici in dnevni prostor, ter ostrešje stanovanjske hiše.