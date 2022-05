Požar v Šentjakobu: zagorelo v podjetju Belinka

Danes ob 18.20 uri so bili policisti obveščeni o požaru v enem izmed podjetij na območju Šentjakoba. Po doslej znanih podatkih v dogodku ni nihče

poškodovan. Kot piše na Upravi za zaščito in reševanje, je zagorelo v podjetju Belinka. Posredujejo gasilci GB Ljubljana, PGD Podgorica-Šentjakob, Nadgorica, Črnuče, Ježica, Stožice, Tomačevo–Jarše in enota za podporo vodenju Mestne občine Ljubljana.