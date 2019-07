Požar v Dragonji: vzrok ni znan, tuja krivda izključena

Vzroka za požar v zbirnem centru za embalažo v Dragonji, kjer je zagorelo v petek popoldan, policija ni uspela ugotoviti. Vendar so izključili požig oziroma možnost, da bi šlo za kaznivo dejanje. Po njihovih ugotovitvah pa naj bi zagorelo tam, kjer so skladiščili odpadni papir.

So pa predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) odvzeli vzorce onesnažene vode. Okoljska inšpekcija bo predvidoma ta teden preverjala, ali je bilo na deponiji vse v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Med drugim bodo preverili, ali so bili odpadki ustrezno skladiščeni in ustreznost odpadkov.

Kot smo poročali v petek, je zagorelo na deponiji v Dragonji, kjer je sicer okoli 200 ton različnih odpadkov, od stekla, papirja, sveč do plastike in pločevink. Ogenj je preskočil z manjšega na večji kup, kjer se nahaja od 160 do 170 ton odpadkov. Gasilci so zato požar presekali s kopači, da se ni razširil. Zaradi dima so tudi pozvali vaščane bližnjih vasi Krkavče in Sveti Peter, naj zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem.