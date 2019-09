Požar v Šentjanžu pri Dravogradu podtaknjen

V okolici Dravograda je v soboto zagorelo skladišče lesenih peletov.Zgorelo je za 300 ton bio mase za palete, nekaj pnevmatik tovornih vozil, dva viličarja in dve tovorni vozili, parkirani pred skladiščem.

Celjske policiste so o požaru večjih razsežnosti obvestili nekaj čez 1. uro zjutraj, gorelo pa je skladišče lesenih peletov v industrijski coni v naselju v Šentjanžu pri Dravogradu.

Požar je po podatkih policije gasilo 51 gasilcev z več vozili.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so posredovali gasilci PGD Šentjanž pri Dravogradu, PGD Dravograd in PGD Črneče, ki so požar pogasili. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Šentjanž in PGD Dravograd.

Ugotovitve ogleda kažejo, da je bil ogenj podtaknjen. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil.