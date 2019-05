V požaru v stanovanjski hiši na območju Krškega umrl 58-letni moški

Krški policisti so bili o požaru obveščeni nekaj po 23. uri. Na kraj dogodka so prispeli gasilci Poklicne gasilske enote Krško in Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Trn ter ogenj pogasili, v hiši pa nato našli moško truplo. Kot so nam sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so pristojni že ugotovili identiteto pokojnega. Gre za 58-letnega moškega, ki je v hiši, katero je zajel požar, prebival sam.

Vzrok njegove smrti bo znan po sanitarni obdukciji, ki jo je odredila pristojna zdravnica. Policisti in kriminalisti medtem nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara. Po prvih ugotovitvah naj bi zagorelo na štedilniku v kuhinji, od koder se je ogenj razširil na celotno notranjost.

Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 40.000 evrov škode. Kot so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto, bodo kriminalisti po zaključku preiskave z ugotovitvami seznanili tudi pristojno okrožno tožilstvo.