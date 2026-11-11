Požar v industrijski coni na Kokrici, stanovalci naj zaprejo okna

Občanom Kokrice in Rupe svetujejo, naj zaprejo okna in se ne približujejo območju industrijske cone ter s tem ne otežujejo dela reševalnim službam, je na družbenem omrežju Facebook zapisala Gasilsko reševalna služba Kranj.
Poveljnik poklicne gasilske enote Andraž Šifrer je povedal, da je nekaj čez 19. uro zagorelo ostrešje enega od objektov v industrijski coni. Na delu je osem prostovoljnih gasilskih društev in poklicna enota Gasilsko reševalne službe Kranj. Skupaj je na terenu 48 gasilcev, je povedal Šifrer.
Intervencija je še v teku. Nadaljnje informacije bodo občanom posredovali prek spletne strani gasilske službe in spletnega mesta občine Kranj.
Kot so pojasnili na PU Kranj, ogenj ne ogroža življenj, po prvih podatkih ni ranjen nihče, bo pa materialna škoda najverjetneje velika.
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