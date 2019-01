Požar v Kašlju kaznivo dejanje

Nekaj pred 2. uro zjutraj so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o požaru v Kašlju, kjer je zagorelo parkirano osebno vozilo. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, pa tudi policisti, ki so zavarovali kraj dogodka in zbrali prva obvestila. Z ogledom, ki so ga policisti opravljali danes, je bilo ugotovljeno, da ima dogodek elemente kaznivega dejanja.

Ogenj se je vnel na vozilu, ki je bil parkirano pod nadstreškom stanovanjske hiše, in se je nato razširil še na nadstrešek. V dogodku se je ena oseba poškodovala, a je na kraju odklonila zdravniško pomoč in jo bo po potrebi poiskala sama.

Policisti nadaljujejo preiskavo sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.