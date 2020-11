Požar v Ločah uničil ostrešje stavbe in dva silosa

V sredo, nekaj čez 21. uro so bili celjski policisti obveščeni o večjem požaru v Ločah. Po prvih podatkih je ogenj uničil del ostrešja objekta in dva silosa za skladiščenje žagovine. Z ogledom kraja požara bodo nadaljevali danes.

Kraj dogodka so zavarovali gasilci PGD Slovenske Konjice in Loče ter omejili in pogasili požar. Iz PGD Loče so nam sporočili, da vzroka požara še niso ugotovili, "po prvih podatkih je le znano, da je zagorelo v silosu, ogenj pa se je nato razširil še na del ostrešja, ki smo ga s hitro intervencijo uspešno skoraj v celoti obvarovali".