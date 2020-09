Po požaru v Mariboru razkrili še trgovino z drogami in orožjem

Z nadaljnjimi aktivnostmi so policisti in kriminalisti ugotovili, da je osumljenec, skupaj z neznanim sostorilcem, utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Skupaj sta v navedeni stanovanjski hiši, v sedmih različnih prirejenih prostorih, gojila skupaj 722 sadik prepovedane droge konoplje (skupno 13476,53 grama) in tam hranila še skupno 1658,07 grama posušene prepovedane droge konoplje za nadaljnjo prodajo.

Po ugotovitvah policije je 44-letnik marca letos, zaradi malomarnosti pri napeljavi električne energije, v stanovanjski hiši na Klemenčičevi ulici v Mariboru povzročil požar. Ker požara sam ni več mogel nadzorovati ali pogasiti, se je ta razširil čez celotne kletne prostore hiše. Ogenj so pravočasno pogasili gasilci Gasilske brigade Maribor in tako preprečili, da bi se razširil na celotno stanovanjsko hišo ter posledično na sosednje stanovanjske hiše. Stanovanjska hiša se namreč nahaja v strnjenem naselju, pri čemer bi nedvomno nastala premoženjska škoda velike vrednosti in konkretna nevarnost za življenje ljudi.

Prav tako so kriminalisti ugotovili, da je 44-letni državljan Slovenije utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja tatvine električne energije, ker se je na tem naslovu priključil na električno omrežje mimo merilne omarice. Na tak način si je protipravno prilastil 46.553 kilovatnih ur električne energije in si pridobil 8.415,26 evra protipravne premoženjske koristi. Kriminalisti so osumljenca 18. junija letos privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Maribor, ki je zanj odredil pripor.

Z dodatnim zbiranjem obvestil so mariborski kriminalisti ugotovili, da je 44-letnik skupaj s 26-letnim državljanom Slovenije, do vključno 16. junija, na območju Lendavskih Goric, v posebej prirejenem prostoru neupravičeno gojil skupaj 107 sadik prepovedane droge konoplje (3.750 gramov) in tam hranil skupno 41,23 grama te posušene prepovedane droge, z namenom nadaljnje neupravičene prodaje.

S preiskovalnimi aktivnostmi so prav tako ugotovili, da je 26-letni državljan Slovenije utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ker je do vključno 8. septembra na območju Beltincev v posebej prirejenem prostoru neupravičeno gojil skupaj 95 sadik prepovedane droge konoplje v velikosti od 8 do 64 cm, z namenom nadaljnje neupravičene prodaje ter tam hranil še skupno 20,48 grama te posušene prepovedane droge, 3,53 grama prepovedane droge konoplje smole, 10 mililitrov prepovedane droge konoplje smole in 1,36 grama prepovedane droge amfetamin, prav tako z namenom nadaljnje neupravičene prodaje.

Pri preiskavi so kriminalisti prav tako zasegli večjo količino sestavin za izdelavo eksploziva, smodnika, več kosov orožja in streliva. 26-letnik je osumljen storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, saj je do 8. septembra protipravno pridobil in hranil večjo količino strelnega orožja in streliva, katerih promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom niso dovoljeni ali so omejeni, ter eksplozivne snovi, kar je predstavljajo nevarnost za življenje ljudi in premoženje.