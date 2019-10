Vsa stanovanja uničena, občina išče rešitve

Kot smo poročali, je včeraj ob 10.53 v kraju Migojnice v občini Žalec zagorelo v podstrešnem stanovanju večstanovanjske stavbe, kjer prebiva osem ljudi v štirih stanovanjih. Stanovanji v prvem nadstropju sta popolnoma uničeni, v pritličju pa poškodovani do te mere, da bosta potrebovali temeljito sanacijo in trenutno nista primerni za bivanje, nam je pojasnil poveljnik štaba civilne zaščite občine Žalec Robert Vasle.

Vseh osem stanovalcev, iz vsake stanovanjske enote po dva – med njimi ni bilo otrok – so gasilci PGD Griže, Zabukovica, Vrbje, Žalec Gotovlje in Šempeter evakuirali, pogasili požar, pregledali prostore in jih prezračili."Dva občana iz ene enote pa smo naselili v gasilskem domu v Grižah, kjer imamo pripravljeno stanovanjsko enoto za take primere," je povedal Vasle.

Tekom današnjega dne se bodo predstavniki občine sestali s prebivalci in iskali rešitve

Občina Žalec ima sklenjen dogovor s hostlom, da ljudi v tovrstnih primerih sprejme za nekaj dni do nekaj tednov, je zatrdil Vasle: "V tem času rešujemo težave. Na voljo imamo tudi nekaj občinskih stanovanj, kamor jih lahko kasneje naselimo. Vendar je to potem stvar dogovora: kdo kam in kakšne so še druge možnosti." Ob tem je še poudaril, da pa so trenutno vsi stanovalci na toplem in je za njih poskrbljeno.

Ob tem bo vsem prizadetim občina ponudila takojšnjo manjšo finančno pomoč, za prve težke trenutke. "V skladu imamo predviden denar za take primere, da takoj priskočimo na pomoč, prav tako pomagajo gasilci," je zagotovil Vasle.

Vzrok požara še vedno preiskuje policija.