Požar v obratu z odpadki v Lenartu pogašen, dva gasilca lažje poškodovana

Ogenj, ki je v obratu z odpadki zajel odpadni material, papir, plastiko in kovinske dele,so gasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Lenart, Sveti Jurij, Sveta Trojica, Benedikt, Gočova, Cerkvenjak, Osek, Selce, Sveta Ana in Ptuj, o dogodku pa so bile obveščene vse pristojne službe, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Radio Slovenija je poročal, da sta se pri gašenju požara lažje poškodovala dva gasilca, ki so ju odpeljali z reševalnim vozilom.

Še vedno ni znan vzrok požara

Na Policijski upravi Maribor so medtem danes v sporočilu za javnost zapisali, da policisti v zvezi s požarom še opravljajo ogled in zbirajo obvestila. Policisti so bili sicer že v petek napoteni na kraj in ga zavarovali. Za zdaj še vedno ni znano, kaj je vzrok požara.

V sortirnici odpadkov v Lenartu je sicer zagorelo že v noči na nedeljo, preiskava tega prejšnjega požara, ki je po prvih ocenah podjetja Salomon povzročil za okoli 250.000 evrov škode, še ni zaključena, neuradno je do dogodka prišlo zaradi samovžiga. Sortirnico je v petek, le nekaj ur pred drugim požarom, obiskal tudi okoljski minister Simon Zajc.