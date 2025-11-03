Požar v okolici Laporja: hlev pogorel, dve osebi potrebovali zdravniško pomoč

Malo pred 2. uro ponoči je v okolici Laporja zagorelo v gospodarskem objektu, v katerem se je nahajala živina, pa tudi kmetijska mehanizacija. Kot poroča Štajerski tednik , je zagorelo v okolici ribnika Farovec (v občini Slovenska Bistrica).

Pri gašenju požara je sodelovalo šest gasilskih društev – PGD Laporje, Videž, Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica, Poljčane in Makole.

"Ob prihodu na kraj je bil požar že popolnoma razvit. Posredovalo je 86 gasilcev iz šestih gasilskih društev – v prvi vrsti smo morali obvarovati dve stanovanjski hiši in drugo gospodarsko poslopje, ki so zgolj kakšne tri metre stran," je za 24ur.com povedal vodja intervencije Aleš Podlesnik iz PGD Laporje.

Lastniki so po njegovih besedah sami iz hleva uspeli rešiti starejše govedo, štirje telički in štiri svinje pa so ostali ujeti v objektu in poginili. Iz ognjenih zubljev so uspeli rešiti tudi nekaj kmetijske mehanizacije, ostala je pogorela. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, gmotna škoda po prvi oceni znaša okrog 150.000 evrov. Dve osebi sta se med reševanjem nadihali dima in sta potrebovali zdravniško pomoč.

Gasilska intervencija sicer še vedno poteka. "Trenutno je na terenu še vedno 25 gasilcev s šestimi vozili. Pri sanaciji si pomagamo tudi z delovnim stojem in dvema traktorjema," še pravi Podlesnik. Policisti medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestl in ugotavljanjem okoliščin, ki so privedle do požara.