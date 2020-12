Požar v Piranu: sedem stanovalcev prepeljanih v izolsko bolnišnico

Tudi Uprava RS za zaščito in reševanje je na spletu poročala o požaru v stanovanjski stavbi, ki je izbruhnil ob 16.21. Primorske novice pa na spletu navajajo, da je nekaj minut pred 16.30 zagorelo v stanovanju na Prvomajskem trgu. Očividci so videli, da se iz stanovanja vali gost, temen dim. Na kraj so prihiteli gasilci, policisti in reševalci.

Pri gašenju požara je sodelovalo okoli 40 gasilcev iz Sečovelj, Pirana in Kopra.

Kot so pojasnili v piranski občini, je bilo gašenje zelo zahtevno, saj je bilo treba najprej rešiti stanovalce. Kot so za 24ur.com pojasnili na Gasilski brigadi (GB) Koper, je namreč zagorelo v drugem nadstropju, šest stanovalcev pa se je nato v strahu pred ognjenimi zublji umaknilo v tretje in četrto nadstropje večstanovanjske hiše. Med njimi sta bila tudi dva otroka. "Tam so ostali dobesedno ujeti. Gasilci so morali najprej omejiti ogenj v drugem nadstropju, da so se lahko prebili do njih in jim pomagali na varno," so nam opisali intervencijo gasilci.

Spletni portal RegionalObala pa piše, da naj bi po do sedaj znanih podatkih zagorelo v stanovanju, kjer je bila mama z dvema otrokoma. Ostali so ujeti, nato pa se jim je uspelo skupaj s še tremi sosedi umakniti v najvišje nadstropje, od koder so jih rešili gasilci.

Nekaj naj bi se jih po podatkih občine zaprlo v toaletni prostor, reševanje pa je potekalo tudi s strehe.

Tudi poveljnik PGD Piran Peter Ventin je potrdil, da je bilo gašenje zelo zahtevno. "Tako iz tehničnega vidika - zaradi konstrukcije in lesenih podov se je ogenj še posebej hitro širil. Prav tako pa je bila intervencija psihično naporna - sploh, ko smo bili obveščeni, da sta med ujetimi tudi dva otroka," je dejal.

Po podatkih s terena so sedem stanovalcev nato odpeljali v izolsko bolnišnico in naj ne bi bili v smrtni nevarnosti. Eden od gasilcev je med reševanjem doživel temperaturni šok, zaradi česar je bil prav tako odpeljan v izolsko bolnišnico.

Primorske novice sicer poročajo, da se je dima nadihalo šest stanovalcev, prav tako gasilec. Požar je pogašen, s termo kamerami še pregledujejo teren. Nekaj stanovalcev je pred stavbo, gasilci so jim prinesli oblačila, še navajajo. Tudi na GB Koper so nam potrdili, da trenutno v Piranu ostaja le še požarna straža.

Nekaj stanovalcev bo po vsej verjetnosti noč preživelo v bolnišnici. Za vse ostale je občina zagotovila bivanje v portoroškem Boutique hotelu. Na kraju sta bila tudi piranski župan Đenio Zadković in podžupan Karlo Radovac, so še sporočili.